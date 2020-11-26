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    • 26.11.2020 16:56
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    'de 'lı teröristlere ait 4 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'nin ve ilçeleri kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 sığınakta terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Hakkari'de PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

    'nin ve ilçeleri kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 sığınakta terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin Armutlu ve Çukurca ilçesine bağlı Kavaklı bölgeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım-2 Kavaklı' adıyla düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 70 RPG-7 antitank mühimmatı, 77 RPG-7 sevk fişeği, uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı () düzeneği, el bombası, 260 AK-47 kalaşnikof fişeği, 5 EYP yapımında kullanılan pil bloku, akım ölçer, büyük hilti, anahtar takımı, 250 mililitre 12 çakmak gazı, 2 mavi jelikan bidon, termal şemsiye, 36 çakmak, uyku tulumu, çadır, panço, akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait 4 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi