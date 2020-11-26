2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasına giriş yapan bazı öğrenciler, '3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır' yazısıyla karşılaştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kılavuzunda 'KPSS 3.10 maddesi' hakkında şöyle bir açıklama yer almaktadır: Bir testte, en az bir ham puanı olmayanlar bu test için yapılacak hesaplamalara dâhil edilmeyecek ve bu öğrencilere bu test için standart puan hesaplanmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
2020 KPSS ÖNLİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, KPSS Önlisans 2020 sınav sonuçlarını aşağıdaki linkten takip edebilir
ÖSYM SONUÇ EKRANI
'3.10. DEĞERLENDİRME MADDESİ GEREĞİNCE PUANINIZ HESAPLANMAMIŞTIR' NE DEMEK?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hesaplanabilen birçok puan türü bulunuyor ve siz hesaplanmasını talep ettiğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir ham puan yapmanız gerekiyor. Testi tamamen boş bırakır ya da eksi nete düşmeniz durumunda puanınız hesaplanmaz.
KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kılavuzunda 'KPSS 3.10 maddesi' hakkında şöyle bir açıklama yer almaktadır: Bir testte, en az bir ham puanı olmayanlar bu test için yapılacak hesaplamalara dâhil edilmeyecek ve bu öğrencilere bu test için standart puan hesaplanmaz.
KPSS'de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?
KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim içinse KPSS P94 puanını kullanacaklardır.
KPSS'ye Kimler Girebilir?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS'ye Neden Girilmelidir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.