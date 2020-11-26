



Katar-Türkiye halklarının iyiliği ve menfaati için sürekli gelişen bu ortaklığı pekiştirmek amacıyla her iki ülkenin imkanlarını daha fazla kullanmaya karar verdiklerini aktaran Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı meseleler, uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Katar Emiri Al Sani'nin ziyaretini tamamlarken, gösterdiği "sıcak karşılama" sebebiyle Erdoğan'a teşekkür ettiği, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı'na ilerleme ve refah dileklerinde bulunduğu ifade edildi.