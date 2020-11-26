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    Keşan'da kaçma hazırlığındayken yakalanan 6 zanlısı tutuklandı

    'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlısından yasa dışı yollarla 'a kaçma hazırlığındaki 6'sı tutuklandı.

    AA
    Keşan'da 6 FETÖ zanlısı tutuklandı

    'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlısından kaçma hazırlığındaki 6'sı tutuklandı.

    İl ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla 'a kaçma hazırlığındaki FETÖ zanlıları R.D, M,Y, B.İ, M.E, H.A, D.E. ve E.İ, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen K.U. ve E.U. ile terör örgütüne yardım ettikleri öne sürülen M.M.I. ve K.K'yi yakaladı.

    Zanlılardan K.U. ve E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    "TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETMEK..."
    Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen R.D, M,Y, B.İ, M.E. ve H.A, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", M.M.I. ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.

    Zanlılardan D.E. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Edirne Keşan'da yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı