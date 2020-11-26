Gündeme dair önemi açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle;
"Corona virüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. 755 bin vatandaş gıda israfını önleme kampanyasına destek verdi.
Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız.
BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI NE DURUMDA?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları hakkında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var." dedi.
BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİNE YARIN BAŞLANACAK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, buzağı desteği kapsamında toplam 641,6 milyon liranın yarın ödenmeye başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, buzağı destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında, 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İSTİHDAM MÜJDESİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, istihdam konusunda yeni bir alım daha yapacaklarını bildirdi. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 adet kadrolu tarım işçisi istihdam edileceğini belirten Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak" dedi.