Milliyet'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) sürecine de etki edecek bir dizi düzenleme içerecek reformlarda en önemli başlıkları ifade özgürlüğü, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması ve yerel mahkemelerin AYM ile AİHM kararlarına uyumu ile ilgili yapılacak değişiklikler oluşturacak.

Bu kapsamda anayasa ve yasalardaki hükümleri açık olan ancak uygulamadan kaynaklı sorunların yaşandığı "ifade özgürlüğü" alanıyla ilgili "uygulamadaki farklılıkların giderilmesi" sağlanacak.