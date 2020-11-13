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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Tekirdağ'da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanı olarak Tekirdağ'a beşinci ziyaretimiz. Daha önce Başbakan olarak farklı vesilelerle şehrimize geldik. Seçim dönemi olsun olmasın hemen her yıl Tekirdağ'ı ziyaret ederek sizlerin derdine, sevincine ortak olduk.

Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı doğrudan milletimize anlatıyoruz. Seçim meydanlarında ne anlatıyorsak, söylediklerinizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

O KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİ TANIYORUZ

18 yıllık iktidarlık döneminde yakaladığımız başarıları makarnaya kömüre bağlayanlar oldu. Bunlar emek vermek yerine, hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler.

O kifayetsiz muhterisleri tanıyoruz. Onlara rağmen hizmetleri milletimize sunmaya devam edeceğiz

Bu milletin oyunu bir torba kömüre satmayacakları kadar şerefli olduğunu anlayamadılar. 81 vilayetin tamamını kalkındırmak için daha çok koşturacağız.

2023 senesine kadar şehrimize hizmet edecek öncü kadroları belirlemiş olduk. Şimdi de resmi açılışını yaptığımız İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi her bakımdan şehre hizmet edecek bir eserdir.

Bu hastane sağlık turizminde de bölgesine hizmet edecektir.

BU SALGINLA SAVAŞIMIZ VAR

Bu hastane sağlık turizminde de bölgesine hizmet edecektir.

Büyük devlet zor zamanında milletinin yanında olabilen devlettir. Koronavirüs bir turnusol kağıdına dönmüştür. Tüm dünya bu süreçte ciddi sıkıntılar yaşadı. Kağıt üstünde büyük görünen ülkelerin ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı. Biz ise Atatürk Havalimanı'nda bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı sürede Sancaktepe'de bir hastane daha yaptık. Neden bu salgınla savaşımız var. Bunları yapan güç kuvvet hamdolsun bu iktidar. Çok ciddi bir sağlık ordumuz var.

Sağlık ordumuzun içerisinde şehitlerimiz oldu. Mekanları cennet olsun. Yılmadan, çekinmeden mücadele ettiler. Hala da bu savaşı veriyorlar. Kolay bir iş değil. Bu mesleğin cazibesi burada. İnanıyorum ki sağlık personelimize karşı terbiyesiz saldırılar, kadir kıymet bilmeyiştir. Onlar da bu davranışların bedelini ama bu dünya da ama öbür dünyada ödeyecektir.

158 ülkeye maske tulum, elimizde ne varsa gönderdik. Nerede bir sıkıntı varsa yardımcı olmak kültürümüzün bir parçasıdır.

Çok kısa sürede hizmete sunduğumuz hastaneler bunun ispatıdır. Pazar günü de 250 yataklı bir hastane yaptık, Pazar günü açılışını da inşallah yapacağız.

141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ülkesine getirdik. Kovid bir süre daha bizimle olacak bilincindeyiz. Aşı bulunan kadar hastalıkla mücadeleye devam etmeliyiz. Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum: Ne oldu sigara içmeyi bırakın!