2020 KPSS önlisans taban puanları: 2020 KPSS önlisans sınavının geride kalmasının ardından geçtiğimiz alımlarda oluşan taban puanlar merak edilmektedir. Merkezi atama'da atanamayan ya da atanma umudu olmayan binlerce önlisans mezunu şansını Açıktan atamalar'da denemektedir. Açıktan atamaların Merkezi atamadan farkı ise bu atamalarda sözlü ve yazılı sınav olabilmesidir. Bazı alımlarda hem sözlü sınav hem yazılı sınav olurken bu şartı taşımayan alımlarda bile Mülakat diye adlandırdığımız Sözlü sınav mutlaka olmaktadır. Peki KPSS önlisans hangi bölüm kaç puan ile atanır? KPSS puanı ile nereye girilir?
2020 KPSS Önlisans Taban Puanları
2018 KPSS puanı ile yapılan son alım olan 2020/1 Merkezi atamasını incelediğimizde Önlisans taban puanlarını görebilmekteyiz. 2020/1 Merkezi atamada Toplam 2582 kontenjan ayrılmış ve bu kontenjanların 1539'u Lisans, 912'si Önlisans,131 tanesi de Ortaöğretim mezunlarına ayrılmıştı. Aşağıdaki tabloda 2020/1 Merkezi atamasına ait ÖSYM tarafından yayınlanan sayısal bilgileri inceleyebilirsiniz.
2020 KPSS Önlisans Hangi Bölüm Kaç Puan İle Atanır ?
Bu sorununda cevabı Önlisans mezunları arasında en çok merak edilen sorulardan birisidir. Öncelikle her merkezi atamada dönemi'nde bölüme göre gelen kadro sayısına ve 3001 nitelik kodu ile alınan kadro sayılarına bağlı olarak taban puanlar değişkenlik gösterebilmektedir. ÖSYM tarafından 2018 KPSS puanı ile yapılan son alım olan 2020/1 Merkezi atama taban puanlarını incelediğinizde bölümünüzle ilgili daha net bir fikre sahip olabilirsiniz.
2020/1 Merkezi Atama Önlisans Taban Puanları İçin Tıklayınız
Önlisans Mezunları Açıktan Atamalar'da atanabilir mi?
Merkezi atama'da atanamayan ya da atanma umudu olmayan binlerce önlisans mezunu şansını Açıktan atamalar'da denemektedir. Açıktan atamaların Merkezi atamadan farkı ise bu atamalarda sözlü ve yazılı sınav olabilmesidir. Bazı alımlarda hem sözlü sınav hem yazılı sınav olurken bu şartı taşımayan alımlarda bile Mülakat diye adlandırdığımız Sözlü sınav mutlaka olmaktadır.
Kredi Yurtlar Kurumu Alımları
POMEM alımları
Zabıt Katipliği Alımları
İnfaz Koruma Memurluğu Alımları
İcra Katipliği Alımları
Belediye Alımları
SYDV alımları
İçişleri Bakanlığı Nüfus memurluğu alımları
PTT alımları
Bu alımların çoğunluğu'nda 70 KPSS puanı ile başvuru yapılabilmektedir. Bazı alımlarda 60-65 KPSS puanı da yeterli olabilmektedir.
KPSS'de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?
KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim içinse KPSS P94 puanını kullanacaklardır.
KPSS'ye Kimler Girebilir?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS'ye Neden Girilmelidir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.