Ön lisans 50-51-52-53-54 KPSS ile memur alımı yapan yerler! 2020 KPSS önlisans taban-tavan puanlar!

ÖN LİSANS 50-51-52-53-54 KPSS İLE MEMUR ALIMI YAPAN YERLER

KPSS ön lisans sınavından bu puan aralığında alan adaylar, üniversitelerin ve üniversite hastanelerinin KPSS puan sınırı olmadan yapılan kamu ilanlarına başvuru yapabilmektedir. En az 50-55-60 KPSS puanları ile de üniversiteler kamu personeli almaktadır. Adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilirler.

Bu puan aralığında en çok yapılan alımlardan biri de belediye personel memur alımları oluyor. 50-55-60 ve 65 KPSS puan şartı ile belediyeler memur, zabıta, itfaiye eri, bilgisayar işletmeni, VHKİ ve diğer kadrolara memur alımı yapmaktadır. Belediye ilanlarında KPSS puan sınırını belediyeler tarafından belirlenir. Yani isterse 50 yapıyor isterse 80 puan şartı istiyor. Bu belediyelerin takdirinde. Adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilir.