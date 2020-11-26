Ön lisans 50-51-52-53-54 KPSS ile memur alımı yapan yerler! 2020 KPSS önlisans taban-tavan puanlar!

KPSS önlisans sınavında ter döken binlerce kişi şimdi taban ve tavan puanları araştırmaya başladı. Soru ve cevaplarından puanlarını anlamaya çalışanlar KPSS puan hesaplaması yapıyor. Peki 50-53 puan arasında kalanlar istediği devlet kurumuna girebiliyor mu? Ön lisans 50-51-52-53-54 KPSS ile memur alımı yapan yerler nereler? 2020 KPSS önlisans taban-tavan puanlar açıklandı mı? Devlet kurumlarında kariyer hayali kuran adayların KPSS'den en az kaç puan alması gerekiyor? İşte detaylar…
ÖN LİSANS 50-51-52-53-54 KPSS İLE MEMUR ALIMI YAPAN YERLER
KPSS ön lisans sınavından bu puan aralığında alan adaylar, üniversitelerin ve üniversite hastanelerinin KPSS puan sınırı olmadan yapılan kamu ilanlarına başvuru yapabilmektedir. En az 50-55-60 KPSS puanları ile de üniversiteler kamu personeli almaktadır. Adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilirler.
Bu puan aralığında en çok yapılan alımlardan biri de belediye personel memur alımları oluyor. 50-55-60 ve 65 KPSS puan şartı ile belediyeler memur, zabıta, itfaiye eri, bilgisayar işletmeni, VHKİ ve diğer kadrolara memur alımı yapmaktadır. Belediye ilanlarında KPSS puan sınırını belediyeler tarafından belirlenir. Yani isterse 50 yapıyor isterse 80 puan şartı istiyor. Bu belediyelerin takdirinde. Adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilir.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?
Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.
Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.
Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.
Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.