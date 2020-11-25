Covid-19, dünyaya yayıldı. Vaka sayıları hızla arttı. Virüs, magazin dünyasına da sıçradı. Oyuncu Seda Bakan, önceki günlerde COVİD-19'a yakalandığını açıkladı.
Dün, Instagram'dan "Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmıyorum. Bebeğe yakın olduğumda maske takıyorum. C, D ve çinko içeren vitamin kullanıyorum. Gece yatmadan ballı süt iyi geliyor" paylaşımı yaptı.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ise Bakan'ın aldığı önlemlere vurgu yaptı. Şu bilgileri paylaştı: Virüs anne karnında çocuğu geçebilir. Anne sütünden geçmez. Hatta süt, bebeği enfeksiyona karşı korur. Anne C, D, çinko ve selenyum almalı. Ballı süt ise uykuyla ilgili sorunları bitirir.
POZİTİF HADİSE
Enfekte olan ünlüler kervanına Hadise de eklendi. Sevilen şarkıcının Coronavirüs'e yakalandığı iddia edildi.
DAYAK YEMİŞ GİBİYDİM
Yakın zamanda COVİD-19'a yakalanan şarkıcı İrem Derici, "Bir tabur askerden dayak yemiş gibiydim. Beni etkilemez sanıyordum. Koku ve tat alamamak hastalığın en kötü yanı" dedi.