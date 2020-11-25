İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ise Bakan'ın aldığı önlemlere vurgu yaptı. Şu bilgileri paylaştı: Virüs anne karnında çocuğu geçebilir. Anne sütünden geçmez. Hatta süt, bebeği enfeksiyona karşı korur. Anne C, D, çinko ve selenyum almalı. Ballı süt ise uykuyla ilgili sorunları bitirir.