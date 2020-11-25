Son dakika: Koronavirüsün bu etkisini bilmiyorsunuz! Meğer koronavirüs geçiren genç ve yaşlı hastalarda...





"ÖZELLİKLE GENÇ VE ORTA YAŞ HASTA GRUBUNDA KALP MR'INDA KALP KASI TUTULUMU OLDUĞUNU FARK EDİYORUZ"

Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkileyen, sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile karşımıza çıkan bir acil sağlık sorunu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, "Şu ana kadar hep dikkatler aslında akciğerler üzerineydi. Çünkü virüsün akciğer üzerinde oluşturduğu tahribat ile birlikte hastalar solunum yetmezliğiyle hayatlarını kaybediyorlardı. Ancak zaman ilerledikçe salgının ilk zamanlarına göre biz de kalp kası tutulumu olduğunu daha iyi fark ettik ve bununla ilgili görüntüleme bulgularıyla karşılaştık. Covid-19 enfeksiyonunu ayakta ve hafif atlatan hastalarda biz birkaç ay sonra özellikle genç ve orta yaş hasta grubunda kalp MR'ında kalp kası tutulumu olduğunu fark ediyoruz ve bunlar hastaların büyük bir kısmı. Sıklıkla bu bulguya rastlıyoruz. Yatarak tedavi olan ve ağır bir Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastalarda ise zaten bunların 3'te 1'ine yakınında çok ciddi kalp kası tutulumu meydana geliyor. Bunlar, kalpte ritim bozuklukları, kalp yetmezlikleri, kalpte kasılma kusuru ve hayatı kaybetmeye kadar giden çok ciddi klinik sonuçlara neden olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.