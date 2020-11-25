"BİZ ESERLERİMİZLE, PROJELERLE KONUŞUYORUZ"

Çalık, eser siyasetinden bahseden tek partinin AK Parti olduğuna işaret ederek, "Dikkat edin Kılıçdaroğlu ve ekibi hiç eser siyasetinden bahsediyor mu? Şunu yaptık, bunu yapıyoruz veya şunu yapacağız, diyorlar mı? Dillerine doladıkları tek şey var; Yalan siyaseti. Biz eserlerimizle, projelerle konuşuyoruz.

19 milyon 321 bin lira proje bedelli Yazıhan'a üst geçit yapıyoruz. 132,5 milyon metreküp depolaması olan Boztepe Recai Kutan Barajı'ndan alınan sulama suyu ile 92 bin 300 dekar alan sulanıyor ve proje tutarı 100 milyon lira olan DSİ'nin yaptığı pompaj sulaması çalışmasıyla 20 bin 820 dekar alanın daha sulanması planlanmaktadır. Planlama çalışmaları devam eden Ansur Göleti ile 18 bin 810 dekar arazi ve Epreme Göletiyle de 3 bin 690 dekar arazi sulanacaktır" diye konuştu.

"TOHMA KÖPRÜSÜ BU YIL HİZMETE GİRECEK"

Karayolları tarafından proje bedeli 12 milyon 500 bin lira olan Yazıhan Şehir Geçişinin yolunun yapıldığını belirten Öznur Çalık, "102 milyon lira proje bedelli 517 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde Tohma Köprüsü de bu yıl bitecek. Bu ülkenin yönetimine talip olmak için bu ülkede eser bırakmak lazım, eser. Adam odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri bırakmayanın yerinde yeller eser" dedi.