





ÇOCUKLAR VE GENÇLER DE NASİBİNİ ALDI

Yeni tarifeye göre öğrenci seans ücreti 10 liradan 12 lira 50 kuruşa, tam seans ücreti ise 15 liradan 20 liraya çıkacak. 30 dakikalık özel ders ücretleri ise 1 kişi için 50 liradan 75 liraya yükselecek. Bir çift paten için oluk açma ücreti ise 15 lira iken 20 lira olacak. Zamdan Bornova'daki Macera Parkı da etkilenecek. Adrenalin tutkunlarının gittiği macera parkında daha önce ücretsiz olan ip parkuru 15 lira, zipline 10 TL, boulder ise 15 TL olacak.



SUYA DA ZAM!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2021 yılından itibaren ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. Pandemi döneminde suyun en önemli ihtiyaç olduğunu dile getiren İzmirliler fiyat artışına tepki gösterdi. Vatandaşlardan Memduh Altıntaş, ayda 70-80 lira su faturası ödediğini belirterek, ocak ayından itibaren bu tutarın 100 liraya kadar yükseleceğini savundu. Altıntaş, "Şimdi bu zam geldiğinde ödeyeceğim rakam en az 100 liraya tekabül eder. Zaten ödeyemiyorduk, bundan sonra daha da zorlanırız. Ben emekli aylığıyla geçiniyorum. Faturaları geç ödüyordum. Bundan sonra ne yapacağım bilmem. Su doğal gazdan daha önemli. Su hayat. Her şeyimiz suyla. Faturalar bizi oldukça olumsuz etkileyecek" dedi.

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