



ÜYELİK TAMAMEN FORMALİTE

Saim Barata: "Kooperatife 1989'da üye oldum, yönetime girdim. Yönetim Kurulu'ndakilerin hiçbirini görmedim, tanımıyorum. Yapılan işlemler tamamen kâğıt üstünde, usulen yapıldı. Yönetim kurulu üyesi olmam tamamen formalite. İşlerin takibini M.S. yapıyordu."

HATIR İÇİN ADIMI YAZMIŞLAR

Yusuf Yerli: "Benden habersiz şekilde beni yönetime yazmışlar, kooperatif ile bir alakam yok."

Başka bir yönetici: "1989'da üye oldum. Beni yönetime yazmışlar. 1991'e kadar bunu bilmiyordum. O tarihte yapılan işlemler tamamen usul yerine gelsin diye yapıyordu. İşlerin asıl takibini N.Y. ve K.A. yapıyordu."

Başka bir yönetici: "Hatır gönül ile yönetime adım yazıldı. Hiçbir alakam yok."



DENETİMLERİ MÜHENDİS YAPTI

Nurettin Yolçatı: "1988'de kooperatife girdim. 100 dairenin karkas inşaatı bitti. Bütün inşaatı tamamlandık. Gerekli denetlemeleri inşaat mühendisi Mehmet Sönmez yaptı."

DİĞER BLOKLARLA ALAKAM YOK

İnşaat mühendisi Mehmet Sönmez: "1988'de projeyi hazırlayarak inşaat ruhsatını aldım. Gerekli kontroller yapılarak inşaatın temelleri atıldı. Yapım süresi bitene kadar resmi olarak mühendis ben görünüyordum. Sadece 1 blokun yapımında bulundum. Diğer bloklar ile alakam yok. Hazır beton bulunmadığından el yordamıyla inşaat işçilerinin karmasıyla beton elde ediliyordu. İnşaatın yapımında bir kusuru ve teknik bir hatası yok. Suçsuzum."

