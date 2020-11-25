FETÖ'CÜLER GİBİ AVRUPA KORUMASI ALMA ÇABASINDA

DHA'ya bilgi veren güvenlik uzmanları Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın diğer FETÖ'cüler gibi Avrupa'ya sığınma planları yaptığını, bu nedenle böyle bir röportaj verdiği değerlendirmesi yaptı. Örgütün Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor duruma düşürmek için kara propaganda yaptığını, firari tüm FETÖ'cülerin bulundukları ülkelerde benzer yalan senaryoları yayma çabasında olduğunun uzun zamandır takip edildiğini belirten güvenlik uzmanları, Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Bozkır'ın da Avrupa ülkelerinden birine iltica edebilmek için aynı senaryoya dahil olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Türkiye'nin 18 yıldır faili meçhul kalan Hablemitoğlu cinayetinin aydınlatılması ve katillerin yakalanması için büyük gayret gösterdiği, Ukrayna makamlarına bu şüphelinin iadesinin de adaletin yerini bulması için çok önemli olduğunun anlatıldığını belirten güvenlik uzmanları, iadesinin sağlanacağının düşünüldüğünü ifade etti.