Sars belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan Sars virüsü nedir? Sars nasıl bulaşır?

Sars belirtileri nelerdir? Çin'de görülen Sars virüsü nedir? En az koronavirüs kadar tehlikeli olan Sars virüsünün görülmesi tüm dünyada endişeye yol açtı. Binlerce kişinin karantinaya alınmasının ardından Sars nasıl bulaşır sorusuna yanıt aranıyor ve hastalıkla ilgili bilgiler merak ediliyor. Koronavirüsle benzerliğiyle bilinen virüsün ne olduğu arama motorlarında sorgulanıyor.
SARS VİRÜSÜ NEDİR?
Hastalık etkeni SARS-CoV olarak isimlendirildi. Düşman antijenik ve genomik yapısı farklı yeni bir koronavirüs idi. Koronavirüsler, tek sarmallı RNA virüsleridir. Hayvanlarda ve insanlarda üst solunum yolu infeksiyonları ve enterokolitlere yol açarlar. SARS etkeni olan koronavirüs, ölümüne neden olduğu doktor Carlo Urbani anısına Urbani suşu olarak da adlandırılıyor.
Sars hastalarının çoğu 25-70 yaşlarında o zamana kadar sağlıklı olarak bireylerdir. 15 yaşından küçük çok az sayıda kuşkulu vaka görüldü.
SARS VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
- Damlacık (Droplet) İnfeksiyonu
- Hava yolu
- Vücut sıvıları
Bulaşmada yakın temas (Hasta bakımı, hasta ile birlikte yaşama, şüpheli olgunun solunum sekresyonları ve/veya vücut sıvıları ile direkt temas) önemlidir. Bu nedenle hastane personeli ve hasta yakınları birinci derecede risk altındadır.
SARS VE KORONAVİRÜS ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
COVID-19'a neden olan virüs, 2003 SARS salgınına neden olan virüse benzer: her ikisi de koronavirüs tipidir. Halen çok şey bilinmiyor, ancak COVID-19 2003 SARS'dan daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor.
SARS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
İnkübasyon dönemi genellikle 2-7 gündür. Ancak 10 güne kadar da uzayabilir. Hastalık ateş (38 dereceden fazla),üşüme titreme gibi prodromal belirtilerle başlamakta bazen baş ağrısı, düşkünlük, kas ağrısı görülmektedir. Hastalığın başlangıcında bazı olgularda hafif solunum belirtilerine de rastlanmıştır. Döküntü, nörolojik veya gastrointestinal bulgulara rastlanmamaktadır.
Üç ile yedi gün sonra alt solunum fazı başlar. Balgamsız, kuru öksürük veya dispne şeklinde başlayıp hipoksemiye kadar uzanabilir. Olguların %10-20'sinde solunum yetmezliği çok ciddi boyutlara ulaşır. Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. SARS'ın mortalitesi yaklaşık %3 olarak belirtilmektedir.
SARS VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Şu anda SARS için bir tedavi yoktur, ancak aşı bulmak için araştırmalar devam etmektedir. SARS olduğundan şüphelenilen bir kişi derhal hastaneye yatırılmalı ve yakın gözlem altında tecrit altında tutulmalıdır.
Tedavi esas olarak destekleyicidir ve aşağıdakileri içerir:
– Nefes alıp vermeyi kolaylaştırmak için oksijen desteği
– Pnömoniye neden olan bakterileri tedavi etmek için antibiyotikler
– Antiviral ilaçlar
– Akciğerlerde biriken sıvıyı azaltmak için yüksek doz steroidler