Sars belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan Sars virüsü nedir? Sars nasıl bulaşır?

SARS VİRÜSÜ NEDİR?

Hastalık etkeni SARS-CoV olarak isimlendirildi. Düşman antijenik ve genomik yapısı farklı yeni bir koronavirüs idi. Koronavirüsler, tek sarmallı RNA virüsleridir. Hayvanlarda ve insanlarda üst solunum yolu infeksiyonları ve enterokolitlere yol açarlar. SARS etkeni olan koronavirüs, ölümüne neden olduğu doktor Carlo Urbani anısına Urbani suşu olarak da adlandırılıyor.

Sars hastalarının çoğu 25-70 yaşlarında o zamana kadar sağlıklı olarak bireylerdir. 15 yaşından küçük çok az sayıda kuşkulu vaka görüldü.