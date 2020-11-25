Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Muhittin Korkmaz ölüm nedeni!

Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Cem Yılmaz'ın ünlü filmi G. O. R. A.'daki ikonik karakterlerden birisi olan Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Birçok komedi filminden yüzü hatırlanan Korkmaz'ın ölümünün ardından Muhittin Korkmaz kimdir sorusu gündem oldu. Muhittin Korkmaz'ın oğlu Cem Korkmaz 3 yıl önce hayatını kaybetmişti.
MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?
Muhittin Korkmaz, 17 Ekim 1953 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi.
Uzun süre tiyatrolarda sahne alan Korkmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.
2002 senesinde Cem Yılmaz'ın bir operatör firmasının reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı.
Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yazılmıştı.
G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı.
Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.
1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır.
Ünlü oyuncunun oğlu Cem Korkmaz, 2 Kasım 2017 tarihinde Üsküdar'daki evinde intihar ederek yaşamına son verdi.