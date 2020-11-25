Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Muhittin Korkmaz ölüm nedeni!

Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yazılmıştı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı.

Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır.

Ünlü oyuncunun oğlu Cem Korkmaz, 2 Kasım 2017 tarihinde Üsküdar'daki evinde intihar ederek yaşamına son verdi.