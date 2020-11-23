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    • 23.11.2020 10:39
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    duyurdu: bölgesinde 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli 'ndan gelen son dakika haberine göre, bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. için saldırı girişiminde bulunan 6 /’li terörist tarafından etkisiz hale getirildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz!

    Milli (), bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

    Açıklamada, için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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