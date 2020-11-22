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    • 22.11.2020 16:26
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    duyurdu: 2 bölgede terör örgütüne ağır darbe

    Son dakika haberi... Milli , kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve bölgesinde tespit edilen 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    2 bölgede terör örgütüne ağır darbe!

    'den yapılan açıklamada şu ifadelere verildi;

    kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist ile bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: 2 bölgede terör örgütüne ağır darbe