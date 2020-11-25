Balık hafıza (Yurttan ve dünyadan koronavirüs gündemi)

Mega kent İstanbul'da Coronavirüs vaka sayısı patladı! Yetkililer, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Galata Köprüsü'ndeki balıkçılar ise kurallara aldırmadı. Maskesiz ve mesafesiz oltalarını salladı! Virüse davetiye çıkardı.
BİZ DE KORUYORUS!
Rusya, COVİD-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V isimli aşısının fiyatını açıkladı. 20 dolardan (yaklaşık 160 TL) satılacak olan ve 2 doz halinde uygulanacak aşının yüzde 95 koruma sağladığı vurgulandı.
161 HASTA VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 7 bin 381 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 161 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 678 kişi ise iyileşti.
DÜNYA PANİKTE
New york'ta bir kadının, hayatını kaybeden yakınının cenazesini taşıdığı anlar kan dondurdu.
SAKIN EVDEN ÇIKMAYIN
Kayseri'de yaşayan İlyas Serin, geçtiğimiz hafta Coronavirüs'e yakalandı. Hastanede tedavi gören Serin, "Vatandaşlara tavsiyem, devlet ne diyor ise uyun, 'evde durun' diyorlar ise evde durun. Mesafe ve maskeye dikkat edin" çağrısı yaptı.
MORGLARDA YER KALMADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geliştirilen aşılar ile pandeminin sonunun geleceğini açıkladı. Ülkelerde ise tedbirler artırıldı. Vaka sayısının 12.7 milyonu aştığı ABD'de can kaybı öyle fazlaydı ki morglarda yer kalmadı. İtalya ve Fransa'da da sokağa çıkma yasağı uygulandı. Restoran ve kafeler kapatıldı.
KRALTİNA
İspanya Kralı 6. Felipe, testi pozitif çıkan biriyle teması bulunduğu için karantinaya alındı. Kraliçe Letizia ve kızlarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.