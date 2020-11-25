Balık hafıza (Yurttan ve dünyadan koronavirüs gündemi)

MORGLARDA YER KALMADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geliştirilen aşılar ile pandeminin sonunun geleceğini açıkladı. Ülkelerde ise tedbirler artırıldı. Vaka sayısının 12.7 milyonu aştığı ABD'de can kaybı öyle fazlaydı ki morglarda yer kalmadı. İtalya ve Fransa'da da sokağa çıkma yasağı uygulandı. Restoran ve kafeler kapatıldı.