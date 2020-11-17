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    • 17.11.2020 13:03
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    : 'ten Kuzey Irak'ta nokta ! Gri kategoride aranan İrfan Akcan öldürüldü

    haberine göre 'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği da gri kategoride aranan 'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

    AA
    MİT'ten nokta operasyon! Gri kategoriye bir çizik daha

    Milli İstihbarat Teşkilatının () Irak'ın kuzeyinde düzenlediği da gri kategoride aranan 'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gri kategoride aranan Akcan'ın PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi.

    Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı. Akcan'ın Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında ticaretle uğraşan yerel halktan haraç topladığı belirlendi.

    MİT'in, Akcan'ın "güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı" yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım 2020'de Sincar'ın Suriye sınırında düzenlenen MİT operasyonuyla Akcan etkisiz hale getirildi.


    *PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan

    ÇUKUR-BARİKAT EYLEMİ AKTÖRLERİNDENDİ
    Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan İrfan Akcan, 2015'te Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.

    Akcan, 2019 yılında PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu oldu. Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK adına haraç topladı.

    Gri kategoride aranan terörist, örgütte bulunduğu süre zarfında Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri kategoride aranan İrfan Akcan öldürüldü