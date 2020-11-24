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    • 24.11.2020 09:24
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    SON DAKİKA: merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon: Kamu kurumlarını zarara uğratanlar hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    AA
    Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon

    merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


    BELGEDE SAHTECİLİK VE RÜŞVET
    Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon: Kamu kurumlarını zarara uğratanlar hakkında gözaltı kararı