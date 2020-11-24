Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2020 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 09:10
    ABONE OL

    'nın sözde komutanı 'nda teslim oldu

     İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu, 'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde komutanı olan 1 'lı terörist, 'taki 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

    DHA
    PKK'da çözülme sürüyor! Bir kişi daha...

    İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

    SÖZDE TİM KOMUTANI TESLİM OLDU
    Bu kapsamında, 1 'lı teröristin, örgütün Kuzey 'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün -Silopi 'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Teslim olan PKK'lının 2014 yılında Van kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilirken, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel PKK'nın sözde komutanı Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu