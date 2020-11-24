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    • 24.11.2020 09:44
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    SON DAKİKA: merkezli 13 ilde dev operasyon! 70 kişiye yakalama kararı çıkartıldı

    Son dakika haberi... Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    13 ilde dev operasyon! 70 kişiye yakalama kararı

    merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, , , , , , , , , , , ve 'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kocaeli merkezli 13 ilde dev operasyon! 70 kişiye yakalama kararı çıkartıldı