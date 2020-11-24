Kırmızı bültenle aranırken etkisiz hale getirilen ve HDP'lilerin ailesine taziyeye gittiği terörist İsmail Sürgeç'le ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katledilmesi olayının faili de olan teröristin 2 ağabeyi ve bir kuzenin de terör örgütünde olduğu ve farklı tarihlerde etkisiz hale getirildikleri ortaya çıktı.