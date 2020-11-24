Öğrencisi 32 yıl sonra şehit öğretmenin ablasına ulaştı: Hiç unutmadık öğretmenim







"KARDEŞİMLE KONUŞMUŞ GİBİ OLDUM"

Hüseyin öğretmenin ablası Fatma Aydemir ise, "Bu kadar yıl sonra, kardeşimin bir öğrencisiyle görüşeceğimi hiç ummazdım. Öğretmenlik böyle bir şey demek ki. Yıllar geçse de yetiştirdiği fidanlar onun adını yaşatmaya devam ediyor. Kardeşimle konuşmuş gibi oldum. Onun hatıralarını öğrencisinden dinledim. Çok duygulandım ve gurur duydum. O da ağladı ben de ağladım. Böyle günlerde hatırlanmak, kardeşimin hatırasının unutulmaması beni çok mutlu etti.













Kardeşim, bizi ziyarete geldiğinde tehdit edildiğini duyunca korktuk ve 'gitme' dedik. Ama o 'Kuzularım beni bekliyor' dedi ve tereddüt etmeden gitti. Bütün köylü onu bağrına basmış. Bunları öğrencisinden öğrendim, çok mutlu oldum. Her Öğretmenler Günü'nü mezarı başında kutluyorum" dedi.



'BAYRAĞIMIN DALGALANDIĞI HER YER BENİM VATANIM BABA'

Batman'da şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi bu Öğretmenler Günü'nde de hüzün ve gururu bir arada yaşıyor

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türkiye ilk önce, eğitim neferi olarak görev yaparken hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerini anıyor. Onlardan biri de babası Sadık Yalçın'ın isminin anlamını "Ay gibi parlak" diye anlattığı Şenay Aybüke Yalçın. 3 yıl önce müzik öğretmeni olarak gittiği Batman Kozluk'ta PKK saldırısı onu çok sevdiği öğrencilerinden ve hayattan daha 22 yaşındayken ayırdı.