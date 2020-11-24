Olayın kadının komşusunun tuvalette bebeği görmesi üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bebeğin olayın gerçekleştirdiği bir araziye gömüldüğü kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının kasten cinayetten ceza davası açıldığı ifade edildi. Hanna'nın hüküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.