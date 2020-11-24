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    • 24.11.2020 19:53
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    ’da bir kadın tuvalette doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü

    'da 35 yaşındaki , tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü. Komşusu tarafından ihbar edilen kadın gözaltına alındı. Katil anneye kasten ten ceza davası açıldı.

    DHA

    Bebek cinayeti, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde vuku buldu.

    Hanna adlı 35 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki bir barakanın tuvaletinde doğum yaptı. Hanna'nın dünyaya getirdiği bebeği kasti olarak tuvalet çukuruna düşmesine izin verdiğini belirten Ukraynalı güvenlik güçleri, "Kadın göbek bağını kesen kadın, tuvalette bebebeğini boğmak istedi" ifadelerine yer verdi.

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    KOMŞUSU İHBAR ETTİ

    Olayın kadının komşusunun tuvalette bebeği görmesi üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bebeğin olayın gerçekleştirdiği bir araziye gömüldüğü kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının kasten cinayetten ceza davası açıldığı ifade edildi. Hanna'nın hüküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
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