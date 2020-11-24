Bursa'da 2 ay önce 105 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz (35) ile evlenen 120 santimetre boyundaki bedensel engelli 30 yaşındaki Özge Karadeniz'in en büyük isteği boyuna uygun mutfak dolabıydı. Karadeniz çiftinin imdadına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yetişti. Çiftin evlerindeki mutfak dolapları boylarına uygun hale getirildi.

Tüm işlerini tabure üzerinde yapmak zorunda kalan Özge, böylece hem tabureden hem de düşmekten kurtuldu. Özge Karadeniz, "Artık bütün işlerimi hiç zorlanmadan ve keyifle yapıyorum. Dolaplarım, tezgahım boyuma göre oldu. Bize bu yardımı yapan Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

AYHAN FİDAN