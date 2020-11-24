



"Biz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle yola çıktık ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elazığımızda Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hissedilen deprem çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık ve Elazığ için seferber olduk. Dün Elazığ için seferber olmuştuk, bugün de İzmir'imiz için tüm Türkiye tek yürek olmak suretiyle İzmirimizin yaralarını sarabilmek için hep birlikte var gücümüzle yapılması gereken tüm çalışmaları yapma gayreti içerisine girdik. O gün vatandaşlarımıza burada şu sözü vermiştik, 1 yıl bitmeden konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz ve inşallah sağlam, güvenli, her türlü sosyal altyapısı ve donatısı olan projelerimizi de vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle Elazığımızdaki, Malatyamızdaki yaşam kalitesini yükseltecek adımları atacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözleri tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. O gün enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın, annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin bugün sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit oluyoruz. Şu an itibariyle başlatmış olduğumuz, Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500 konutunu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yılsonuna kadar 8 bin konutu bitireceğimizi ve etaplar halinde de diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ'ın tarihinin Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Etaplar halinde, okullarıyla, camileriyle, yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla Elazığ ve Malatya'daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."