Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın ailesiyle yaşadığı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Evin duvarlarına birden çok saçmanın isabet ettiği saldırıdan Başkan Kaynak ve ailesi yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkanı Memiş Kaynak, "Gece saat 01.30'da oldu olay. Kameralarda görüntüleri var. Görüntüleri jandarma ekiplerimize teslim ettik. Kamerada 2 kişi gözüküyor. 3 el tüfekle ateş ettiler. Allah'a şükür bizde bir şey yok" dedi.