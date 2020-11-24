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    • 24.11.2020 10:51
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    Son dakika: 'da 'li başkan 'ın evine silahlı saldırı

    'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Beldesi Belediye Başkanı 'li 'ın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Başkan Kaynak ve ailesi yara almadı.

    DHA
    MHP'li başkanın evine silahlı saldırı

    Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Çiçekpınar Belediye Başkanı 'ın ailesiyle yaşadığı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Evin duvarlarına birden çok saçmanın isabet ettiği saldırıdan Başkan Kaynak ve ailesi yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Belediye Başkanı Memiş Kaynak, "Gece saat 01.30'da oldu olay. Kameralarda görüntüleri var. Görüntüleri jandarma ekiplerimize teslim ettik. Kamerada 2 kişi gözüküyor. 3 el tüfekle ateş ettiler. Allah'a şükür bizde bir şey yok" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Isparta'da MHP'li başkan Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı