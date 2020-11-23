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    • 23.11.2020 10:42
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    'nın Ayasofya hazımsızlığı! Koronavirüsteki artışı açılışa bağladı!

    Dünya genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış ’de de yaşanmaya devam ediyor. Vaka artışlarının hemen ardından hükümet bir dizi tedbirleri yeniden uygulamaya başladı. Ancak, terör seviciliği ile bilinen koronavirüsteki artışı 4 ay önce açılışı yapılan Ayasofya’ya bağladı. Koronavirüs belirtileri ilk 3 gün içinde ortaya çıkarken Tabip Odası’na göre 4 ay önce açılışı yapılan Ayasofya nedeniyle Türkiye ikinci dalgayı yaşıyor.

    İstanbul Tabip Odası'nın Ayasofya hazımsızlığı!

    Halk TV'de Fatma Nur Ak'ın sunumuyla ekrana gelen programa, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. konuk oldu.

    Programın gündemi koronavirüsle mücadeledeki son durum oldu.

    HATALAR SONRASI İKİNCİ DALGA
    'nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu savunan Ömeroğlu, üst üste yapılan hatalar nedeniyle vakaların yeniden artışa geçtiğini söyledi.

    Rukiye Eker Ömeroğlu, tarafından camiye çevrilen Ayasofya'nın açılışını hatırlatarak, "350 bin kişiyi toplayıp cami açılışı yaptılar, bir başka yerin açılışını yaptılar, 'da toplanıldı, parti toplantıları oldu... Bugüne gelinmesinde sağlık yönetiminin rolü var." ifadelerini kullandı.

    4 AY OLDU
    Bilindiği üzere 'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı ve üzerinden 4 ay geçti.

    Bugün koronavirüs vakalarındaki artışın Ayasofya Camii'nde kılınan namazla ilişkilendirilmesi dinleyenleri de şaşkına çevirdi.

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    Haberler Güncel İstanbul Tabip Odası'nın Ayasofya hazımsızlığı! Koronavirüsteki artışı açılışa bağladı!