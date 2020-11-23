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    • 23.11.2020 15:52
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    Son dakika: 'nin 'un 10 ilçesinde kongre başkan adayları belirlendi! İşte ilçe ilçe ilçe başkan adayları

    Son dakika haberine göre 'da 'nin Tuzla, Şişli, Pendik, , , , Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, ilçe kongrelerinin başkan adayları açıklandı. Adaylar, Başkan 'ın onayıyla belirlendi.

    İstanbul'da başkan adayları belli oldu

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.

    Şenocak,

    • Tuzla İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Talha Tayfur
    • Şişli İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Gökhan Yüksel

  • Pendik İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde Ali Şirin
  • Maltepe İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Mehmet Karadeniz
  • Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Recep Şencan

  • Kartal İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Ebubekir Taşyürek
  • Güngören İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Devran Yalçınkaya
  • Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi'nde Akın İlhan

  • Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde Mustafa Günaydın
  • Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi'nde İsmail Erdem'in aday olarak belirlendiğini açıkladı.

    • AK Parti İstanbul'da 12 ilçedeki kongresini tamamlamıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'nin İstanbul'un 10 ilçesinde kongre başkan adayları belirlendi! İşte ilçe ilçe ilçe başkan adayları