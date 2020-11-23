AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.

Şenocak,