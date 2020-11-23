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    • 23.11.2020 Gazete
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    SMA hastası minik ’nın yaşaması için Amerika’da gen tedavisi görmesi gerekiyor

    'de bir markette yönetici çalışan (38) ve anaokulu öğretmeni (35) çiftinin 15 aylık kızı 'ya, 8 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. İlk kızları 7 yaşındaki Derin'in sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldiğini anlatan Dalarsan çifti, Ada'nın yurt dışındaki gen tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirterek, başlattıkları bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu. Aile kızlarının birkaç ayı kaldığını söylüyor.

    Birkaç ayı kaldı!

    İzmir'de bir markette yönetici çalışan (38) ve anaokulu öğretmeni (35) çiftinin 15 aylık kızı 'ya, 8 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. İlk kızları 7 yaşındaki Derin'in sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldiğini anlatan Dalarsan çifti, Ada'nın yurt dışındaki gen tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirterek, başlattıkları bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu. Aile kızlarının birkaç ayı kaldığını söylüyor.

    18 MİLYON TL GEREKLİ
    Küçük kızın tedavisi için 18 milyon TL'ye ihtiyacı vardı. Ailesi kampanyaya destek çağrısı yaptı.

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    Haberler Güncel SMA hastası minik Ada’nın yaşaması için Amerika’da gen tedavisi görmesi gerekiyor