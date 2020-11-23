İzmir'de bir markette yönetici çalışan Koray Dalarslan (38) ve anaokulu öğretmeni Burçin Dalarslan (35) çiftinin 15 aylık kızı Ada'ya, 8 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. İlk kızları 7 yaşındaki Derin'in sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldiğini anlatan Dalarsan çifti, Ada'nın yurt dışındaki gen tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirterek, başlattıkları bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu. Aile kızlarının birkaç ayı kaldığını söylüyor.

18 MİLYON TL GEREKLİ

Küçük kızın tedavisi için 18 milyon TL'ye ihtiyacı vardı. Ailesi kampanyaya destek çağrısı yaptı.