İzmir'de Betül-Selami Köksal çifti, 8 yaşındaki oğulları Ahmet Köksal'ı aniden ateşi yükselince, Coronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü. Ancak yapılan tetkiklerde çocuğun lösemi olduğu ortaya çıktı. Acil ilik nakli olması gereken Ahmet için 4 kez uygun donör bulunduğunu anlatan anne, "Coronavirüs nedeniyle vazgeçtiler. Evinizden bile daha steril ortamda nakil işlemi yapılıyor. Son donörümüz vazgeçmeden önce, Ahmet nakile hazırlandı. Kemoterapi gördü hatta ölümden döndü ama ne yazık ki donörümüz son anda vazgeçti" dedi.

İYİLİK YAPMADI!

Ahmet "Benim gibi çok çocuk var. Lütfen donör olun. Vazgeçmeyin. Vazgeçecekseniz donör olmayın. Birçok çocuk donör bekliyor" dedi.