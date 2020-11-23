Coronavirüs dünyaya yayıldı. Milyonlarca insanı hayattan kopardı. Ülkemizde de, artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Hafta sonları, 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Yurdum insanı, yasak biter bitmez soluğu sokakta aldı. İstanbullular, evde durmak yerine İstiklal Caddesi'ni, Eminönü'nü turladı. Antalya'da ise manzara farklıydı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, mayosunu giyerek kendini Akdeniz'in sularına bıraktı.

YÜZDE 100 KORUMAZ

Prof. Dr. Hasan Tezer, maskenin kullanımı hakkında uyardı: "Maske bizi yüzde 100 korumaz. Sosyal mesafeye 15 dakika uymazsak bulaş kaçınılmaz olur.

NEW YOK

Coronavirüs dünyaya yayıldı. Vaka sayıları hızla arttı. Hasta sayısının bin 345'i aştığı ABD'nin New York kentinin ikinci kez karantinaya alınacağı açıklandı. Avrupa'da da panik vardı. Son 24 saatte Fransa'da 17 bin 881 vaka çıktı.

Şangay'daki Pudong Havalimanı'nda çalışan 1 kişide virüse rastlandı. Havalimanında bulunan 14 bin kişi zorla karantinaya alındı.

139 HASTA VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün 155 bin 516 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti.



Restoran ve büfeler paket servise geçti. Vatandaşlar döner ve hamburger yemek için saatlerce sıra bekledi.