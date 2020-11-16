Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.11.2020 16:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 17:07
    ABONE OL

    28 yıl sonra Fuzuli kentini ziyaret etti

    , 'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli kentini ziyaret etti. 28 yıl sonra ilk defa bu kenti ziyaret eden Aliyev, halkın büyük sevgisiyle karşılandı. Aliyev'in bu görüntüleri akıllara Paşinyan'a söylediği "N'oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrayıl’a… Dans ediyordun… N'oldu hani statü? Cehenneme gitti statü, ateşe gitti statü" sözlerini akıllara getirdi.

    Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ilk kez ziyaret etti.

    VATANDAŞLARI SELAMLADI
    Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fuzuli bölgesine gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, vatandaşları selamladı. Çevrede toplanan vatandaşlar hep birlikte "Karabağ" diye sloganlar attı.

    AKILLARA O SÖZLERİ GELDİ
    Aliyev'in bu ziyareti, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a söylediği ve viral olan o sözlerini akıllara getirdi.

    Aliyev, konuşmasında "N'oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrayıl'a… Dans ediyordun… N'oldu hani statü? Cehenneme gitti statü, ateşe gitti statü, gorbagor oldu statü, yoktur statü, yoktur statü ve olmayacak.

    Ben Cumhurbaşkanı olduğum sürece de olmayacak. Bu anlaşma ile büyük siyasi zafer elde ettik. Bu siyasi zaferimiz için askeri zaferimiz önemli rol oynadı. Ordumuzla gurur duyuyoruz. Bu tarihi anlaşmaya imza attığım için mutluyum.

    Kendi vatanımıza, Karabağ'ımıza, Karabağ'ın tacı olan Şuşa'ya döndüğümüz için mutluyum. Ebediyyen yaşayacağız bu topraklarda. Bundan sonra hiç kimse bizi o topraklardan çıkaramaz.

    Büyük gururla diyoruz ki Fuzuli bizimdir, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Gubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kelbecer bizimdir, Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Yaşasın Azerbaycan halkı" ifadelerini kullanmıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 28 yıl sonra Fuzuli kentini ziyaret etti