KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplamanın nasıl yapılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Sınava giren yüzbinlerce kişi devlet kadrolarında çalışma planları yapıyor. Soru ve cevapların açıklanmasının ardından puan hesaplamanın nasıl yapılacağı sorgulanıyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS ortaöğrenim puan hesaplama şu şekilde yapılıyor: Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.