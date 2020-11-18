Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz ve Akdeniz'de devamı gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, Karadeniz ve Akdeniz'deki keşiflerin devamının geleceğini söyledi. Dönmez, "İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek." dedi.

İşte Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek.

Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz