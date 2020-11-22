KPSS ortaöğretim atama taban puanları ile baraj puanı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının hemen ardından adaylar atama taban puanları ile baraj puanlarının peşine düşecek. Akıllara ilk gelen sorulardan biri ise taban puanları ve baraj puanının kaç olduğu olacak. KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ise henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir. Peki KPSS ortaöğretim atama taban puanları ve kontenjanları nedir? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?