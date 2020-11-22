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    • 22.11.2020 Gazete
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    ’un bu kadar dayanabilmesi bir mucize!

    Vicdansızlar, ‘’ adlı yavru köpeği patilerini kesip sokağa attı. ise can dostuna kol kanat olup hayata döndürmeyi başardı ve ekledi "Pamuk’un bu kadar dayanabilmesi bir mucize."

    Bu bir mucize

    Samsun Havza'da yaralı yavru köpek bulan vatandaşlar, fotoğraflarını çekip, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği'ne gönderdi.

    HAYTAP'ın desteğiyle patileri kesilmiş, 'Pamuk' adlı köpek özel hayvan kliniğine getirildi. Burada cerrahi operasyon geçiren Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı.

    Talihsiz köpeğin takılacak yürüteçle yaşamını sürdüreceği açıklandı.

    Pamuk'u hayata döndüren Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

    Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek" dedi. Polis, olayı gerçekleştirenlerin bulunması amacıyla çalışma başlattı.
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