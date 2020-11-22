Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek" dedi. Polis, olayı gerçekleştirenlerin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

Pamuk'u hayata döndüren Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

HAYTAP'ın desteğiyle patileri kesilmiş, 'Pamuk' adlı köpek özel hayvan kliniğine getirildi. Burada cerrahi operasyon geçiren Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı.

Pamuk’un bu kadar dayanabilmesi bir mucize!