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    • 22.11.2020 15:02
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    MSB duyurdu: "Onlar mavi vatanımızın korkusuz kahramanları"

    Son dakika haberi... Milli , Deniz 'na bağlı gemilerin faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü nda ve her faaliyetlerine devam ediyor" denildi.

    Mavi vatanımızın korkusuz kahramanları

    Deniz 'na bağlı gemilerle her türlü nda ve her şartta keşif- karakol ile edildiğini duyurdu.

    Milli 'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. Deniz Kuvvetlerimize bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü hava durumunda ve her şartta keşif-karakol ve sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.

    Paylaşılan görüntüde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiyle denizdeki dalgaya rağmen görevin sürdürüldüğü görüldü.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: "Onlar mavi vatanımızın korkusuz kahramanları"