İstanbul'da geçtiğimiz yıl adeta şoke eden bir suçüstü yakalanma olayı ile gündeme gelen Fatma Ç. isimli kadının sokak hayvanlarını kesip yediği ortaya çıkmış ve Fatma Ç. son vukuatı olan bir köpeği kesmek üzereyken vatandaşlar tarafından yakalanmış ve yargılanarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 6 ay psikolojik tedavi gören Fatma Ç. çıktıktan sonra aynı vahşete devam ettiği belirlendi. Fatma Ç'nin çantasından bir kedinin yüzülmüş derisi, bir de yavru kedi çıktı! Vahşi kadınla ilgili yeni bir son dakika kararı daha alındı.
KÖPEK KESİP YERKEN YAKALANAN FATMA Ç. ŞİMDİ DE KEDİ YİYOR!
İstanbul'un ilçelerinden Tuzla'da, bir yıl önce sokakta yakaladığı köpeği kesip yiyen kadın, yine bir sokak hayvanıyla yakalandı. Geçtiğimiz yıl yargılanmasının ardından 6 ay tedavi gören ve aynı suçtan 5 ayrı kaydı bulunan kadının çantasından kesilmiş ve derisi yüzülmüş kedi yavrusu çıktı.
BİR VATANDAŞ SİYAH BİR POŞETLE GÖRÜP İHBAR ETTİ
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde bir grup genç, sokakta karşılaştıkları Fatma Ç. adlı kadının elindeki siyah poşetin içinde kestiği kedi olduğu iddiasıyla polise ihbarda bulundu.
BU KONUDA 5 SUÇ KAYDI VAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş ve derisi yüzülmüş halde bir yavru kediyle karşılaştı. Dosyasından edinilen son dakika detaylarına göre gözaltına alınan kadının 5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
6 AY TEDAVİ GÖRDÜ AMA YİNE AYNI ŞEYİ YAPTI
Kadının, geçtiğimiz yıl da Tuzla'da bir köpeğin boğazını kesen ve çevredekilerin müdahalesinin ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşan Fatma Ç. olduğu belirlendi.
Fatma Ç'nin 2019'da ortaya çıkan son dakika haberine göre birçok sokak hayvanını kesip yediği belirlenmişti
Daha sonra gözaltına alınan Fatma Ç, Anadolu Adalet Sarayı'nda hâkim karşısına çıkarılmış, ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.