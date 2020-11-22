Koronavirüste yeni tedbirler mi geliyor? Başkan Erdoğan o tarihi işaret etti!

TÜRKİYE'DE VAKA ARTIŞI DEVAM EDİYOR!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5532 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 135 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 219, toplam hasta sayısı ise 440 bin 805'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3233 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3233 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101, ağır hasta sayısı ise 4121 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.