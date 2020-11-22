Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Salgın tedbirleri sebebiyle bir süre ara verilecek kongrelerin son beşinin yapıldığını ifade eden Erdoğan, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu belirten ecdadı, yaşanılan bu dönemde daha iyi anladıklarını söyledi.

"HEYKELLERİNİZLE, İÇ KAVGALARINIZLA, KARANLIK PAZARLIKLARINIZLA UĞRAŞIN"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine de cevap verdi.

CHP'ye yönelik, "Siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, yine ana muhalefet partisini eleştirerek "Düşün bu milletin yakasından" dedi.

Türkiye'yi dış ülkelere şikayet ederek dün söylediğini bugün yalanlayarak siyaset yapanların da altını çizen Erdoğan, "Sonları hüsran olacaktır" şeklinde konuştu.

"DÜŞÜN BU ÜLKENİN VE MİLLETİN YAKASINDAN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, siz gidin heykellerinizle, iç pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu ülkenin ve milletin yakasından diyoruz. Türkiye'yi dışarıya şikâyet ederek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır."