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    • 22.11.2020 Gazete
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    ’ın yazdığı bilim kitabı ’da en çok satanlar listesinde

    ’nin eyaletinde 16 yaşındaki lise öğrencisi ’ın yazdığı bilim kitabı ’da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Başarısı eyalet sınırlarını aşan , birçok üniversitenin kendisine tam burslu eğitim teklifinde bulunduğunu, kariyeri için en uygun okulda eğitim alıp en kısa zamanda bir bilim insanı olma hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

    Helal olsun Lara!

    'nin eyaletinde 16 yaşındaki lise öğrencisi 'ın yazdığı bilim kitabı 'da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Başarısı eyalet sınırlarını aşan , birçok üniversitenin kendisine tam burslu eğitim teklifinde bulunduğunu, kariyeri için en uygun okulda eğitim alıp en kısa zamanda bir bilim insanı olma hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

    Genç kız sözlerine şöyle devam etti: "Amazon'da Bio-Medikal Mühendislik ve Bioistatistik alanlarında en çok satanlar listesine girmek doğrusu benim hiç beklemediğim bir şeydi. Sadece kaynak amaçlı yazdığım bu kitap beklediğimden fazla ilgi gördü. Özellikle Bioinformatik profesörlerinden aldığım yorumlar beni çok mutlu etti."

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    Haberler Güncel Lara Özkan’ın yazdığı bilim kitabı Amazon’da en çok satanlar listesinde