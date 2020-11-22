Türk asıllı subay, kayıplara karıştı.

Olay İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşandı. Ailesi, Silahlı Kuvvetler'de görev yapan Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda'dan (31) perşembe gününden beri haber alamadı.

Oğlunun özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu söyleyen baba Yüksel Arda "Oğlum perşembe günü Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 km'lik bir koşuya çıkacakmış.

Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiç bir iz bulunmuyor.

Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor" açıklaması yaptı.