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    • 22.11.2020 Gazete
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    sunda görevli komandosu kayboldu

    sunda görevli komandosu , perşembe günü kayboldu. Cep telefonu ve kimliğini evde bırakan askerin durumu, şüpheli bulundu. Ordu, 3 gündür kayıp olan Deniz Arda'yı arıyor.

    Sır oldu

    Türk asıllı subay, kayıplara karıştı.

    Olay 'in başkenti Stockholm'de yaşandı. Ailesi, Silahlı Kuvvetler'de görev yapan Deniz Komando Subay Deniz Arda'dan (31) perşembe gününden beri haber alamadı.

    Oğlunun özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu söyleyen baba Yüksel Arda "Oğlum perşembe günü Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 km'lik bir koşuya çıkacakmış.

    Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiç bir iz bulunmuyor.

    Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor" açıklaması yaptı.

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    Haberler Güncel İsveç ordusunda görevli SAT komandosu Deniz Arda kayboldu