Çok Acil ceza! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Hatay Kırıkhan'da ambulans şoförü Mustafa Başbay, önceki gün COVİD-19 vakası almaya gittiği sırada Davut D'nin saldırısına uğradı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Araçtan iner inmez bana kafa attı. Tüm sağlık çalışanları adına bu kişiden şikayetçiyim.

İSTANBUL HATIRASI

İstanbul Beşiktaş'ta dün maskesiz alışveriş yapan turist çift, "Maske takın" uyarısına aldırış etmedi. Fotoğraflarını çeken bir kadına poz verdi! Polis ekipleri, sosyal medyadan ihbar edilen çift için harekete geçti. İkiliyi kaldıkları otelde gece saat 02.30'da bularak 900'er lira ceza kesti.

ÇİFTE ZAFER

Gaziantep'te Yoğun Bakım Sorumlusu Mikail Çiftçi (31) ile hemşire eşi Rabia Meltem, kısa süre önce COVİD- 19'a yakalandı. Çift, yaşadıklarını şöyle anlattı: İlaç tedavisi ile bu hastalığı atlattık. Merdivenleri bile çıkamıyorduk.

KRİTİK TARİH 25 ARALIK

Bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in geliştirdiği COVİD-19 aşısı, virüse karşı yüzde 95 başarı gösterdi. Pfizer'in Hollanda tıbbi sorumlusu Marc Kaptein, 25 Aralık'tan önce aşının hastalara uygulanabileceğini dile getirdi.

5 BİN 532 YENI VAKA

Türkiye'de dün 5 bin 532 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 4 bin 121'e yükseldi. 135 kişi vefat etti. Bakan Koca, "Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır" dedi.