Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Şişli'de bir eğlence mekanının korona virüs kısıtlamalarına rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu eğlence mekanına gittiğinde çok sayıda kişinin bir arada bulunduğunu, maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ve içeride sigara içildiğini gördü.

142 KİŞİYE TOPLAM 451 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan 142 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 451 bin 560 TL, mekanda sigara içen 4 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince 760 TL para cezası kesti.

Ayrıca 6 kişiyi sigortasız çalıştırdığı tespit edilen mekan sahibi de işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.