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    • 22.11.2020 12:57
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    'da dev operasyon! 1'i çocuk 14 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi..   ekipleri, “ veya uyarıcı madde imal veya ticareti” ihbarı üzerine 'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1'i çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, " veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ihbarı üzerine 'nde bir eve operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda 1'i çocuk 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada evde 12 parça satışa hazır 16 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 16,8 gram bonzai, 1 adet hap, saksıda ekili 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan şahısların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, 'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılan 13 şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan 19 Kasım'da adli makamlara sevk edilen 1 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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