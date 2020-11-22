Bugün 10:15'te başlayan KPSS ortaöğretim sınavında binlerce kişi ter döktü. Sınavdan çıkan adaylar hemem cep telefonuna sarıldı ve emin olamadıkları soruların cevaplarını arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. Doğru mu yoksa yanlış mı cevap verdiğini merak eden adaylar özellikle KPSS sorusu: Medeni Kanuna göre erginlik yaşı kaçtır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Medeni Kanuna göre erginlik yaşının cevabını haberimizde derledik
KPSS sorusu: MEDENİ KANUNA GÖRE ERGİNLİK YAŞI NEDİR?
KPSS vatandaşlık testinde adaylara, medeni kanuna göre erginlik yaşının kaç olduğu sorusu soruldu.
Medeni Kanun'a göre kişiler 18 yaşını doldurduklarında ergin kabul edilir. Ancak bazı durumlarda 18 yaşından önce de kişiler ergin sayılabilir. 18 yaşını doldurma şartının istisnaları evlenmek ve 16 yaşını doldurmak şartıyla mahkeme kararıdır.
Özetle erginlik yaşı 18'dir
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.